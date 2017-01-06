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ДТП на трассе Полоцк - Минск
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5 Января 2017 12:03

ДТП на трассе Полоцк - Минск

Что стало причиной утренней аварии на трассе Полоцк - Минск, еще предстоит разобраться. Там столкнулись маршрутное такси и бульдозер, который перевозили на платформе грузовика. 1 человек погиб, 9 пострадали. В больницу с разными травмами  доставили 8 человек. Но до сих пор никто не может точно сказать, сколько было пассажиров в салоне микроавтобуса. На месте происшествия еще работает следственно-оперативная группа.  


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По предварительным данным, маршрутный Mercedes двигался в направлении Минска, навстречу ему МАЗ, перевозивший экскаватор. Что произошло и почему ковш бульдозера буквально срезал боковую сторону встречной машины, выяснят специалисты. В результате мощнейшего удара один пассажир такси скончался на месте происшествия.

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