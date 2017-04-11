Дорожная авария с участием белоруса произошла под Брянском

13 Апреля 2017 12:06

Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с российской "Газелью". Наш соотечественник - водитель "фольксвагена" - попал в больницу. Всего в аварии пострадали пять человек, двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. По информации ГИБДД по Брянской области, авария произошла сегодня утром близ поселка Добрунь на брянской трассе, столкнулись четыре автомобиля. После лобового столкновения "Газели" и "фольксвагена" с гомельскими номерами машины отбросило на фуру и микроавтобус. Известно, что российские спасатели с помощью специнструмента доставали пострадавших из покореженных автомобилей. Причины и обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция.