ЧП
13 Апреля 2017 12:06
Дорожная авария с участием белоруса произошла под Брянском
Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с российской "Газелью". Наш соотечественник - водитель "фольксвагена" - попал в больницу. Всего в аварии пострадали пять человек, двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. По информации ГИБДД по Брянской области, авария произошла сегодня утром близ поселка Добрунь на брянской трассе, столкнулись четыре автомобиля. После лобового столкновения "Газели" и "фольксвагена" с гомельскими номерами машины отбросило на фуру и микроавтобус. Известно, что российские спасатели с помощью специнструмента доставали пострадавших из покореженных автомобилей. Причины и обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция.
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