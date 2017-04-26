До восьми с половиной лет лишения свободы за интернет-мошенничество

26 Апреля 2017 17:00

От 3 лет ограничения свободы до 8 с половиной лет лишения свободы. Судом Оршанского района и города Орши вынесен приговор интернет-мошенникам, которые от имени силовых структур Беларуси штрафовали белорусов за просмотр в Интернете видео 18+. За полгода группа парней - это три жителя Орши и один минчанин - выманили таким образом более 640 млн неденоминированных рублей. В списке пострадавших - более 120 фамилий. Тех, кто не обращался с заявлением в милицию по поводу незаконных штрафов, в разы больше, говорят правоохранители. Приговор суда вступит в силу через 10 суток. До этого момента он может быть обжалован в суде высшей инстанции.