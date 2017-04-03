Десятки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

3 Апреля 2017 16:00

Как сообщает РИА "Новости", пострадавших десятки человек. В настоящее время все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход.

"Городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", - сказал Владимир Путин.

Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт. На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.