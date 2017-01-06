Cуд Центрального района Минска вынес приговор Андрею Жукову

5 Января 2017 12:14

Бывший футбольный функционер приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 500 базовых величин. Отбывать наказание осужденный будет в колонии усиленного режима. Напомним, бывшего директора департамента судейства и инспектирования Белорусской федераций футбола задержали с поличным за получение взятки. Обвинили Жукова по 6 эпизодам, в том числе и за превышение служебных полномочий. На протяжении двух лет подсудимый получал деньги от арбитров и тренеров за назначение на матчи конкретных судей. Вину Жуков признал, но от дачи показаний отказался.

Адвоката подсудимого во время вынесения приговора в зале заседаний не было, поэтому ознакомиться с вердиктом сторона защиты сможет только, когда получит копию постановления суда на руки. После этого у адвоката будет ровно 10 суток на обжалование приговора.