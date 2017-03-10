Cкончалась еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате

10 Марта 2017 19:05

Еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате скончалась сегодня в минской больнице. Сообщается, что погибшей женщине был 51 год. Это уже вторая жертва ЧП на предприятии. На прошлой неделе в гродненской лечебнице умерла 43-летняя пострадавшая. У нее остались двое детей.

Напомним, ночью 25 февраля на предприятии произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината получили ожоги от 50 % тела и выше, а также баротравмы. Две из них проходят лечение в больнице Минска, одна - в гродненской БСМП. Все находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность". Оно предусматривает до 5 лет лишения свободы.