Чудесное спасение жителя Добрушского района

30 Января 2017 15:13

Чудесное спасение: 7 часов в ледяной воде провел житель Добрушского района и получил только общее переохлаждение организма. Мужчина упал в колодец глубиной в пять с половиной метров и смог выжить. Поход за водой едва не закончился трагедией. На крики о помощи никто не отзывался, а самостоятельно выбраться из колодца у него не получалось. Спустя несколько часов сын потерпевшего вместе с другом приехал в деревню и при помощи цепи колодца вытащил отца. Температура воздуха была минус 10 градусов, а вода в колодце - всего плюс 4. Тем не менее угрозы для здоровья жителя Добрушского района нет. Его уже выписали из больницы.