ЧП в Витебской области. Оба водителя на момент аварии были трезвыми

5 Апреля 2017 21:10

ЧП в Витебской области. Сегодня утром здесь произошла авария с участием школьного автобуса и маршрутного такси. Микроавтобус с девятью пассажирами от удара перевернулся, пострадали 4 человека. Они доставлены в больницу. В школьном автобусе находились 15 детей. К счастью, из них никто не пострадал. На место аварии выехала наша съемочная группа. Ольга Масловская подробнее.

Уроки в Ржавской школе по расписанию. Лишь 14 учеников от занятий сегодня освобождены. С ними и еще одним малышом - воспитанником детского сада - работает психолог. Утром на школьном автобусе дети попали в аварию.

Ольга Качан, замдиректора Ржавской детского сада - средней школы: "Ученики были с 1-го по 11-й классы. Каждый по-разному пережил это. Осмотрели медики, все нормально".

Детей из небольших деревень желтый ПАЗ каждое утро подвозит в школу и обратно. Маршрут стандартный. Но сегодня дорога к знаниям оказалась небезопасной. В 7:45 автобус со второстепенной дороги выехал на перекресток и, не уступив путь маршрутному такси, столкнулся с ним.

От удара "газель" перевернулась и легла на бок. Двери оказались заблокированы. Пассажиры выбирались через разбитые окна и люк.

Микроавтобус направлялся из города Чашники в Витебск. По заявке облвоенкомата он должен был доставить призывников в областной центр.

Людмила Абрамова, инженер по охране труда и безопасности движения филиала АТП № 9 г. Чашники ОАО "Витебскоблавтотранс": "Мы подали автобус к 7 часам утра. Водитель прошел предрейсовый осмотр, ТС было исправно".

Всех пассажиров маршрутки доставили в Бешенковичскую больницу. Пятерых с незначительными травмами отпустили домой. Под наблюдением врачей остаются 4 человека. Дмитрий Петрушенко момент аварии не помнит, он спал. Очнулся уже на дороге. Говорит, родился в рубашке, ведь удар автобуса пришелся на его сторону.

На месте аварии работали следователи и эксперты. По факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит восстановить полную картину произошедшего. Уже известно, что оба водителя на момент аварии были трезвыми.