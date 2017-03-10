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ЧП в минском микрорайоне Сухарево
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12 Марта 2017 15:00

ЧП в минском микрорайоне Сухарево

На улице Мачульского прорвало трубопровод с горячей водой. Эти кадры мы получили буквально несколько минут назад, их сделали очевидцы аварии. На месте уже работают аварийно-спасательные службы. Причина прорыва трубопровода пока неизвестна. На устранение аварии уйдет как минимум несколько часов.

  

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