ЧП в минском микрорайоне Сухарево

12 Марта 2017 15:00

На улице Мачульского прорвало трубопровод с горячей водой. Эти кадры мы получили буквально несколько минут назад, их сделали очевидцы аварии. На месте уже работают аварийно-спасательные службы. Причина прорыва трубопровода пока неизвестна. На устранение аварии уйдет как минимум несколько часов.