ЧП в конце матча "Витебск" - БАТЭ

ЧП
27 Мая 2017 09:10
ЧП в конце матча "Витебск" - БАТЭЧП в концовке матча 10-го тура чемпионата Беларуси "Витебск" - БАТЭ. В секторе для фанатов обвалилось двухметровое заграждение. Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для северян гол. 14 человек упали вниз.
Медики быстро оказали первую помощь. Скорая увезла восьмерых в больницу, но шестерых пострадавших уже отпустили. Двое остаются на лечении. Проверку проводит Следственный комитет Беларуси. Подробности в следующих выпусках новостей.
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