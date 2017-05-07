ЧП на Брестском заводе бытовой химии

6 Мая 2017 21:19

Угрозы здоровью людей, проживающих вблизи завода, нет.

Праздничное настроение, к сожалению, было омрачено происшествием на Брестском заводе бытовой химии. Напомним, утром на предприятии произошел выброс химического вещества в одном из цехов. Были эвакуированы 46 человек, один пострадавший - в больнице. К этому часу авария ликвидирована. Причина ЧП устанавливается. По предварительной версии, был нарушен технологический процесс при смешивании кислот. С подозрением на отравление парами вредного вещества в центральную городскую больницу госпитализирован слесарь предприятия. На данный момент он находится в реанимации, но в сознании.

Сергей Ковшик, главврач Брестской центральной городской больницы: "С предположительным диагнозом "отравление парами кислот". Состояние на момент поступления расценивалось как тяжелое. Были изменения газового состава крови, биохимических показателей. В данный момент состояние пациента расценивается как стабильное, средней степени тяжести".

В момент аварии в цеху концентрация химического вещества в воздухе превышала норму в 40 раз. Спасатели оперативно провели работы по локализации и уменьшению вредных паров. Сейчас, как уверяют специалисты, угрозы здоровью людей, проживающих вблизи завода, нет.