ЧП на аэродроме Бобруйский

23 Февраля 2017 19:11

Во время разгона у самолета МиГ-29 загорелся двигатель. Внештатная ситуация произошла при выполнении плановых полетов. Истребитель не оторвался от земли, покинуть территорию аэродрома не успел. У нас в распоряжении оказались эксклюзивные кадры, которые были сделаны за несколько часов до авиаинцидента. Сейчас они на ваших экранах. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в результате грамотных действий летчика и руководителя полетов негативных последствий не допущено. Пострадавших нет.

Александр Карев, замкомандующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Вооруженных Сил Беларуси: "В ходе выполнения взлета возникла внештатная ситуация. Благодаря грамотным действиям группы выполнения полетов летчику была дана команда на катапультирование. Летчик покинул самолет. Летчик жив. На земле разрушений нет. Самолет остался в пределах аэродрома".

Что стало причиной возгорания двигателя - сейчас выясняется. По состоянию на прошлый год, на вооружении в Беларуси находилось 24 самолета МиГ- 29.