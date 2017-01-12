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Член волейбольной команды "Минск" находится в тяжелом состоянии
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11 Января 2017 12:04

Член волейбольной команды "Минск" находится в тяжелом состоянии

ЧП с участием ребенка из Беларуси произошло накануне вечером в Петербурге. Юный спортсмен, вероятно, катался на перилах лестницы гостиничного комплекса и, по словам тренера, упал на позвоночник. Парня госпитализировали в детскую городскую больницу номер два. 13-летний член волейбольной команды "Минск" находится в тяжелом состоянии. Мальчик прибыл на Рождественский турнир по волейболу. Полиция проводит проверку.

  

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