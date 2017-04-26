Четырехлетняя девочка пострадала в аварии в Минском районе

26 Апреля 2017 15:22

По предварительным данным, ребенка в легковом авто перевозила женщина. Двигалась она в направлении Мяделя и на закруглении дороги не справилась с управлением, вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель серьезных травм не получила. А вот жизнь девочки, как говорят инспекторы ГАИ, спасло детское кресло. С травмами разной степени тяжести она госпитализирована.