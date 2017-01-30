Бывший владелец Мотовело приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества

30 Января 2017 15:09

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска оглашен приговор. Александр Муравьев признан виновным в мошенничестве, хищении и уклонении от уплаты налогов. Также виновными признаны и остальные фигуранты дела. Экс-директор предприятия Казимир Мороз приговорен к 5 годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Его заместитель - Татьяна Луковец - признала свою вину в служебном подлоге и была освобождена от наказания по истечении срока давности.

Кристина Асрян, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "В ходе судебного разбирательства установлено, что денежные средства в сумме $20 млн в 2007-2012 годах действительно были зачислены на счета Мотовело, однако в течение последующих нескольких дней перечислялись на иные подконтрольные обвиняемому фирмы. Таким образом, цели, предусмотренные бизнес-планом, достигнуты не были. В 2012 году компаниям, покупателям, инвестору предоставляется о якобы полном исполнении договора купли-продажи. Именно этот подложный отчет позволил обманным путем завладеть акциями ОАО "Мотовело". Примечательно и то, что в течение месяца после разблокировки акциями они продаются от одной компании обвиняемой другой австрийской компании".

Бизнесмена Александра Муравьева задержали летом 2015 года. Известно, что адвокаты экс-владельца Мотовело будут обжаловать приговор. У стороны защиты на это 10 дней.