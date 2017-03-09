Бывший гендиректор Минскстроя приговорен к 5-ти годам лишения свободы

10 Марта 2017 12:08

Стороне обвинения удалось доказать, что на протяжении года бывшие топ-менеджеры строительной компании злоупотребляли служебными полномочиями, что причинило ущерб государственным интересам. Во время строительства жилых домов в столичных микрорайонах "Масюковщина-4" и "Масюковщина-5" в смету изначально была включена стоимость отделки квартиры. Однако позже выяснилось, что в договоре стоимость без отделки. Сторона защиты настаивала, что подобная махинация начала применяться еще до назначения обвиняемого на должность генерального директора предприятия.

Факты завышения цены при строительстве были доказаны на протяжении 2009-2010 годов. Сумма ущерба составила более 17 млрд рублей.