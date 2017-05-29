Брестские правоохранители выявили администратора группы смерти

29 Мая 2017 15:07

Брестские правоохранители выявили администратора так называемой группы смерти. 38-летний житель Баранович вел переписку с подростками через интернет-игру, логическое продолжение которой обычно заканчивается суицидом. На его след удалось выйти после обращения знакомой подозреваемого, которая обратила внимание на его странную переписку в соцсетях. Проверка длилась несколько месяцев. Установлены три факта манипулирования детьми. Страницы в соцсетях блокированы, администратор - под особым контролем милиции и медиков.

Геннадий Войтович, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома:

"Сам гражданин страдает психическим расстройством. Поставлен на учет. Переписка велась именно по теме суицидального характера. Себя позиционировал как администратор группы "Синий кит". В частности, доведение до самоубийства в его действиях отсутствовало. Поэтому отказано в возбуждении уголовного дела".

Всего в Брестской области правоохранители выявили 35 детей, вовлеченных в группы смерти в соцсетях. С ними и их родителями работают психологи.