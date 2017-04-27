Брестские пограничники задержали нелегалов из Афганистана и Пакистана

27 Апреля 2017 15:07

В международном пункте пропуска "Мокраны" при оформлении на въезд в Беларусь брестские пограничники обнаружили нелегалов. Граждане Афганистана и Пакистана пытались тайно въехать на территорию нашей страны. Установлено, что пособниками незаконного пересечения границы оказались выходцы из Сирии. За 300 долларов с каждого пассажира нелегалов спрятали в грузовой отсек и прицеп фуры. В настоящее время нарушители границы находятся в изоляторе. Их ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси. Как пояснили задержанные, таким образом они пытались оказаться в Евросоюзе в поисках лучшей жизни.