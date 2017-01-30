Бойцы столичного наркоконтроля пресекли деятельность лаборатории по производству психотропов

30 Января 2017 15:11

Их изготовление в Борисове наладили два гражданина России: 24-х и 25-ти лет. На съемной квартире, где были задержаны драгдилеры, оперативники обнаружили более шести килограммов психотропных веществ, а также все необходимое для приготовления. Как пояснил один из задержанных, в Беларусь он приехал около полугода назад из Санкт-Петербурга. Сначала работал закладчиком в Гомеле, а в декабре приехал в Борисов, где организовал нарколабораторию, и пригласил к себе на работу старого приятеля.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Они совместно занялись подобным бизнесом. То есть дома они изготавливали психотропы, и в дальнейшем в Борисове сбывали. Занимались они этим всем через интернет-магазин и в дальнейшем они хотели переехать в Минск. Здесь уже посерьезнее заниматься таким делом, но вовремя сотрудники милиции остановили их".

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов". Максимальная санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы.