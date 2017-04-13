ЧП
13 Апреля 2017 14:59
Бомбу, найденную на территории бывшего "БелЭкспо", готовят к отправке на полигон
Бомбу, найденную на территории бывшего корпуса Национального выставочного центра "БелЭкспо", готовят к отправке на полигон для уничтожения. Снаряд времен Великой Отечественной был обнаружен сегодня утром во время земляных работ, откопал боеприпас экскаваторщик. Сейчас на месте работают бойцы МЧС и саперы, место оцеплено. Известно, что найдена 250-килограммовая немецкая бомба с разлетом осколков до 2 километров. Выставочный центр "БелЭкспо" расположен на улице Янки Купалы в столице. Сейчас здание сносят для возведения нового многофункционального комплекса.
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