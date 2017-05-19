Более десяти руководящих работников системы здравоохранения и бизнесменов задержаны за взятки

19 Мая 2017 12:06

Информацию подтвердили в Комитете госбезопасности Беларуси. В официальном сообщение говорится, что сперва на взятке почти в 3 тысячи долларов попался главный врач Пинской центральной больницы. После были задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Сумма денежных вознаграждений составляла от 400 до 5 тысяч долларов.

Коррупционные вопросы касались тендерных торгов на поставки медоборудования и реагентов. И задержанные коррупционеры создавали такие условия, чтобы победу одерживал всегда нужный поставщик. Удачная сделка стоила 5 процентов от общей суммы. В КГБ подчеркнули, что такая схема вела к удорожанию оборудования для больниц и поликлиник на 30-70 процентов, а фактически - для бюджета страны, из которого и оплачивались все закупки.

На данный момент все задержанные находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников системы здравоохранения и бизнесменов, в их числе и директор компании "Белреамед" Николай Оганесян. Также в КГБ подтвердили задержание Виктора Масло - главного врача больницы в Аксаковщине. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятии продолжаются.