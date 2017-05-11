Более 20-ти нарушений рыбалки зафиксировали инспекторы природоохраны Беларуси

11 Мая 2017 19:04

И это цифры только за прошедшие выходные.

Мало того, что двое браконьеров из Костюковичей ловили рыбу сетями, так еще и в запретной зоне. Улов нарушителям удался, но теперь за него им придется возместить ущерб. Сумма в период нереста возрастает в три раза, и составит для рыбаков почти 60 тысяч рублей.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"На Днепро-Брагинском водохранилище в Лоевском районе задержали гомельчанина, который рыбачил пятью сетями. Ему удалось выловить более 300 особей рыбы. Вес улова превысил 160 килограммов. За такую крупную запретную рыбалку во время нереста предусмотрен крупный штраф и возмещение ущерба в сумме 26,5 тысяч рублей".

Еще трое нарушителей попались в Поставском районе. За несколько часов нечестной рыбалки им удалось выловить около 50-ти килограммов рыбы. У браконьеров изъяли 9 сетей длиной почти километр.