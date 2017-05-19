19 Мая 2017 19:11

Более 10 руководящих работников системы здравоохранения и бизнесменов задержаны за взятки. Информацию подтвердили в Комитете госбезопасности Беларуси. В официальном сообщении говорится, что сначала с поличным на взятке почти в три тысячи долларов попался главврач Пинской центральной больницы. После были задержаны 10 руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Сумма взяток составляла от 400 до 5 тысяч долларов. Коррупционные вопросы касались тендерных торгов на поставки медоборудования и реагентов. И задержанные создавали такие условия, чтобы победу одерживал всегда "нужный поставщик". Удачная сделка стоила 5% от общей суммы. В КГБ подчеркнули, что такая схема вела к удорожанию оборудования для больниц и поликлиник на 30–70%, а фактически - для бюджета страны, из которого и оплачивались все закупки.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель КГБ Беларуси: "В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 "Получение взятки" УК Республики Беларусь, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Помимо сотрудников системы здравоохранения, по ст. 431 "Дача взятки" УК Республики Беларусь задержаны и помещены под стражу взяткодатели из числа функционеров коммерческих структур, в т. ч. руководитель "Белреамед" Николай Оганесян".

КГБ заявил еще об одном громком скандале в сфере здравоохранения. Главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации Виктор Масло обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Он задержан. Сообщается, что руководитель знаменитой больницы в Аксаковщине присваивал премии своих подчиненных. Пока сумма ущерба - 21 тысяча рублей. В дальнейшем этим делом займется Следственный комитет.