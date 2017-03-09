ЧП
9 Марта 2017 12:17
Битва контролера и пассажира взорвала белорусский Интернет
На скандальном видео сотрудник Минсктранса и девушка, видимо, безбилетница, не собирались отступать. До сих пор Минсктранс никак не прокомментировал действие своего работника.
Девушка лежит на земле и держит сумку, за которую тянет контролер. Рядом с мужчиной его коллега из Минсктранса, но он не вмешивается, как и другие свидетели инцидента. Очевидцы сообщили, что кадры сняли в Чижовке несколько дней назад. Кстати, это не первый случай некорректного поведения контролеров. В Дзержинске школьницу высадили из автобуса в поле на мороз! У ребенка с собой всего лишь не было справки из школы.
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