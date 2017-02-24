ЧП
26 Февраля 2017 15:05
Белорусские дипломаты оказывают необходимую помощь родственникам погибших в ДТП в Польше
Близкие информированы о случившемся. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после выходных. Что касается еще одного гражданина нашей страны, получившего травмы в аварии, он проходит курс лечения в госпитале в 50 километрах от Варшавы. Состояние его здоровья удовлетворительное. Напомним, накануне утром на трассе Варшава - Белосток автомобиль с белорусскими номерами столкнулся с фурой, которая выехала на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. Три человека (двое белорусов и один россиянин) погибли на месте.
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