Белорусские дипломаты оказывают необходимую помощь родственникам погибших в ДТП в Польше

26 Февраля 2017 15:05

Близкие информированы о случившемся. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после выходных. Что касается еще одного гражданина нашей страны, получившего травмы в аварии, он проходит курс лечения в госпитале в 50 километрах от Варшавы. Состояние его здоровья удовлетворительное. Напомним, накануне утром на трассе Варшава - Белосток автомобиль с белорусскими номерами столкнулся с фурой, которая выехала на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. Три человека (двое белорусов и один россиянин) погибли на месте.