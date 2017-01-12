11 Января 2017 12:02

Белорусские дети, попавшие в ДТП в Псковской области, едут домой. Об этом нашему агентству сегодня сообщили в компании "Алмаз-Тур". В эти минуты резервный автобус сопровождает экипаж ГАИ. В нем находится и два руководителя туристической компании. Автобус прибыл за детьми еще накануне, но из-за погодных условий было решено провести еще одну ночь в Печорском монастыре, куда дети направлялись на экскурсию.

Напомним, поздно вечером 9 января на трассе Санкт-Петербург - Невель водитель грузовика столкнулся с автобусом. В последнем находились 54 гражданина Беларуси, в том числе 41 ребенок. 10 ребят получили легкие ушибы. Госпитализация не потребовалась.