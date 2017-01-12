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Белорусские дети, попавшие в ДТП в Псковской области, едут домой
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11 Января 2017 12:02

Белорусские дети, попавшие в ДТП в Псковской области, едут домой

Белорусские дети, попавшие в ДТП в Псковской области,  едут домой. Об этом нашему агентству  сегодня сообщили в компании "Алмаз-Тур". В эти минуты резервный автобус  сопровождает экипаж ГАИ. В нем находится и два руководителя туристической компании. Автобус прибыл за детьми еще накануне, но из-за погодных условий  было решено провести еще одну ночь в Печорском монастыре, куда дети направлялись на экскурсию.

Напомним, поздно вечером 9  января на трассе Санкт-Петербург -  Невель  водитель грузовика  столкнулся с автобусом. В последнем  находились 54 гражданина Беларуси, в том числе 41 ребенок. 10 ребят получили легкие ушибы. Госпитализация не потребовалась.

  

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