4 Января 2017 12:04

Беларуськалий выразил соболезнования семье погибшего сотрудника, предусмотрена выплата компенсации. Об этом сообщили Агентству теленовостей сегодня в компании. Напомним, вчера в шахте погиб рабочий. По сообщениям на официальном сайте, он был смертельно травмирован отколовшимся куском породы. Несчастный случай произошел в лаве, пройденной в сложных горно-геологических условиях. Известно, что погибшему мужчине 51 год, он трудился горнорабочим 20 лет. По некоторой информации, у него остались двое маленьких детей.

Следственный комитет проводит разбирательство инцидента. Возбуждено уголовное дело.