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Автопоезд на литовских номерах протаранил троллейбус в Минске
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31 Мая 2017 12:03

Автопоезд на литовских номерах протаранил троллейбус в Минске

В обстоятельствах этого ДТП разбираются минские инспекторы. Автопоезд на литовских номерах протаранил троллейбус. Пострадал водитель большегруза - он в больнице. Авария произошла на проспекте Независимости ночью. Троллейбус двигался в парк, пассажиров в салоне уже не было. Дальнобойщика из покореженного авто доставали спасатели. По предварительной версии, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузовика.

  

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