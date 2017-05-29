Автопоезд на литовских номерах протаранил троллейбус в Минске

31 Мая 2017 12:03

В обстоятельствах этого ДТП разбираются минские инспекторы. Автопоезд на литовских номерах протаранил троллейбус. Пострадал водитель большегруза - он в больнице. Авария произошла на проспекте Независимости ночью. Троллейбус двигался в парк, пассажиров в салоне уже не было. Дальнобойщика из покореженного авто доставали спасатели. По предварительной версии, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузовика.