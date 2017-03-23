23 Марта 2017 15:18

Автоинспекторы Минской области сегодня усилили контроль за нетрезвыми водителями. Дорожные милиционеры несут службу поблизости от магазинов, кафе, ресторанов, дискотек и других мест массового отдыха. Вместе с инспекторами ГАИ в рейды отправились и медицинские работники на мобильных наркологических пунктах. Отмечу, акция "Нетрезвый водитель" продлится до 27 марта.

В этом году в Минской области нетрезвые водители попали в 4 аварии, в которых серьезно пострадали люди. Всего только за три месяца инспекторы ГАИ выявили более 9 сотен автовладельцев, которые садились за руль пьяными.