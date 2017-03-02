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Авария возле деревни Сухорукие
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2 Марта 2017 18:40

Авария возле деревни Сухорукие

Еще одна авария случилась сегодня утром под Минском - возле деревни Сухорукие. Водитель KIA не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Известно, что водитель был трезв и был пристегнут ремнем безопасности. В результате аварии никто не пострадал.

  

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