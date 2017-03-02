Авария возле деревни Сухорукие

2 Марта 2017 18:40

Еще одна авария случилась сегодня утром под Минском - возле деревни Сухорукие. Водитель KIA не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Известно, что водитель был трезв и был пристегнут ремнем безопасности. В результате аварии никто не пострадал.