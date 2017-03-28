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Авария с участием мотоциклиста произошла в Заславле
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28 Марта 2017 18:43

Авария с участием мотоциклиста произошла в Заславле

Авария с участием мотоциклиста произошла буквально несколько часов назад в Заславле. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при развороте не заметил байкера. В результате произошло столкновение. Мотоциклист с разными травмами госпитализирован.

  

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