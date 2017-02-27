Авария с участием машины скорой помощи произошла в столице

ЧП
27 Февраля 2017 15:20
Авария с участием машины скорой помощи произошла в столицеНа пересечении улицы Орловской и Долгиновского тракта она столкнулась с КИА. После чего ее отбросило на автомобиль такси. В момент аварии авто медиков двигалось с включенной сигнализацией. В нем находился пациент. В результате ДТП водитель скорой получил травмы. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.
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