ЧП
23 Января 2017 15:20
Авария с летальным исходом в Борисове
Авария с летальным исходом в Борисове - под колесами Volkswagen погибла пенсионерка. Она переходила пешеходный переход на красный сигнал светофора.
Не разъехались из-за светофора водители в столице на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко. Чтобы избежать столкновения, водитель Lexus врезался в светофор, который упал на пенсионерку. Женщина госпитализирована.
А в Дзержинске на трассе Брест - Минск не справился с управлением водитель автотягача и столкнулся с экскаватором, который двигался впереди. В результате аварии водитель тягача с травмами и переломами в больнице.
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