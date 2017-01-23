23 Января 2017 15:20

Авария с летальным исходом в Борисове - под колесами Volkswagen погибла пенсионерка. Она переходила пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Не разъехались из-за светофора водители в столице на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко. Чтобы избежать столкновения, водитель Lexus врезался в светофор, который упал на пенсионерку. Женщина госпитализирована.

А в Дзержинске на трассе Брест - Минск не справился с управлением водитель автотягача и столкнулся с экскаватором, который двигался впереди. В результате аварии водитель тягача с травмами и переломами в больнице.