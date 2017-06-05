Авария на трассе Брест - Москва

5 Июня 2017 15:17

Сломался во время движения и потерял управление. В аварии на трассе Брест - Москва погиб человек. Внедорожник Toyota двигался в направлении России. Как только автомобиль перестал реагировать, пошел в занос и опрокинулся. По инерции машина на крыше выкатилась на встречную полосу. От удара одного из пассажиров выбросило из машины - он погиб на месте. Водитель и еще два пассажира госпитализированы.

Аналогичная авария в Пуховичском районе. Водитель Opel потерял управление машиной, съехал в кювет и опрокинулся несколько раз. Чтобы спасти мужчину, спасателям пришлось задействовать специнструменты. С травмами различной степени тяжести водитель госпитализирован.