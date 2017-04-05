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Авария на перекрестке улиц Калинина и Чорного с участием авто милиции
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5 Апреля 2017 13:15

Авария на перекрестке улиц Калинина и Чорного с участием авто милиции

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
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