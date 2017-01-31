ЧП
31 Января 2017 18:41
Авария на МКАДОпрокинулся и проехал на крыше несколько метров. Авария на МКАД - водитель столкнулся с ледяной глыбой и потерял управление. Легковушка двигалась в направлении съезда на Партизанский проспект и начала тормозить, чтобы съехать с кольцевой. 23-летний водитель авто не заметил границы дороги, съехал с нее одним колесом и попал на снежный сугроб. Машина потеряла управление и опрокинулась на крышу. Водитель при ДТП не пострадал.
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