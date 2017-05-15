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Авария на МКАД
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15 Мая 2017 15:15

Авария на МКАД

"Пежо" врезался в автомобиль ремонтной бригады. Водитель легковой, когда менял полосу, не заметил машину ремонтников, которая была обозначена специальными знаками. В итоге дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля госпитализирован. У него травмы разной степени тяжести.

  

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