Авария на МКАД

15 Мая 2017 15:15

"Пежо" врезался в автомобиль ремонтной бригады. Водитель легковой, когда менял полосу, не заметил машину ремонтников, которая была обозначена специальными знаками. В итоге дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля госпитализирован. У него травмы разной степени тяжести.