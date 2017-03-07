Авария на Минской кольцевой

7 Марта 2017 12:03

В районе Малиновки на пересечении МКАД и улицы Космонавтов грузовик с газировкой снес трактор. Водитель последнего госпитализирован.

Предварительно грузовик и трактор столкнулись из-за несоблюдения дистанции. В итоге часть груза оказалась на проезжей части - это около 400 бутылок с напитком.

Из-за оформления ДТП пробка на кольцевой растянулась на несколько километров. Были перекрыты две полосы, и это в час-пик, когда большинство водителей выезжает на работу.

По информации портала "Яндекс", пробки на момент происшествия достигали 9 баллов. Сейчас ситуация в Минске спокойная - три балла. Непростые погодные условия повлияли на сложный трафик в городе - было множество мелких ДТП.

Сложная дорожная ситуация и в регионах страны. В Гродно, где на днях был побит температурный рекорд по теплу, за прошедшие сутки выпала треть месячной нормы. Сегодня в стране также идут сильные дожди. Но уже завтра погода улучшится, ожидаются небольшие осадки и будет тепло.