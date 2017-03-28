Анархисты признались, что забросали налоговую инспекцию коктейлями Молотова

28 Марта 2017 21:12

Налоговую инспекцию в Гомеле коктейлями Молотова забросали анархисты - о чем сами же сегодня заявили.

Представители "Группы возмущенных анархистов" на канале YouTube обнародовали видео, на котором заснят момент, когда бутылка с зажигательной смесью, так называемый коктейль Молотова, летит в окно местной налоговой инспекции. Напомним, инцидент произошел ночью 24 марта. Сообщение о происшествии поступило в милицию утром. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Представители ведомства просят граждан, обладающих какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться к правоохранителям: 8-033-399-20-57 либо 102. Видео приобщено к материалам уголовного дела.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси: "Следователи и оперативные сотрудники в тесном взаимодействии осуществляют работу по данному уголовному делу, отрабатывается несколько версий произошедшего. Кроме того, вся поступающая информация оперативно анализируется правоохранительными органами".

Стоит отметить, что в последний раз белорусские анархисты печально прославились на акции в Минске 15 марта. Группа молодых людей приняла участие в митинге и шествии, спрятав свои лица под масками, что категорически запрещено законом.

Милиционеры несколько раз предупредили всех, кто пытался остаться неизвестным, что они будут привлечены к ответственности, если не уберут маски с лица. Анархисты не подчинились и некоторые из них позже были задержаны.

Тогда на защиту анархистов стал целый ряд негосударственных пропагандистских интернет-изданий, развернув целую кампанию по отбеливанию нарушителей под уже привычным для них лозунгом "Они же дети!" А кое-кого не убедило даже опубликованное видео - редакционные пинкертоны, проведя всестороннее расследование, назвали его странным.