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Аллергическая реакция на антибиотик, скорее всего, случайность
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23 Января 2017 12:01

Аллергическая реакция на антибиотик, скорее всего, случайность

Так прокомментировали в Минздраве случай в Борисове, где ребенок после инъекции антибиотика попал в реанимацию. Школьника в состоянии анафилактического шока после укола цефтриаксона в больницу отвезли родители. Медики полагают, что аллергическая реакция у мальчика могла случиться не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина. Инцидент произошел 20 января. 11-летнему ребенку дома сделали укол антибиотика, который был растворен в однопроцентном лидокаине. Через десять минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, ребенок стал задыхаться. 

  

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