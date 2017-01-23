Аллергическая реакция на антибиотик, скорее всего, случайность

23 Января 2017 12:01

Так прокомментировали в Минздраве случай в Борисове, где ребенок после инъекции антибиотика попал в реанимацию. Школьника в состоянии анафилактического шока после укола цефтриаксона в больницу отвезли родители. Медики полагают, что аллергическая реакция у мальчика могла случиться не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина. Инцидент произошел 20 января. 11-летнему ребенку дома сделали укол антибиотика, который был растворен в однопроцентном лидокаине. Через десять минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, ребенок стал задыхаться.