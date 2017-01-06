9 лет и 6 месяцев лишения свободы за попытку отравить мужа

9 Января 2017 12:15

Приговор вынесен 35-летней витебчанке, которая пыталась отравить своего мужа с целью завладеть его трехкомнатной квартирой. В последнем слове женщина сказала, что раскаивается в содеянном, что любит своего супруга и именно чувства, а не корысть, двигали ею. Приговор суда вступает в силу через 10 дней. Ровно столько у нее есть на обжалование приговора.