8 лет лишения свободы в воспитательной колонии

7 Апреля 2017 19:13

Такой приговор вынес Минский городской суд 16-летнему подростку, который напал с ножом на свою учительницу. Напомним, инцидент в 74 гимназии произошел в мае прошлого года. Парень нанес преподавателю русского языка и литературы 17 ударов ножом. С момента задержания Донат Скакун находится под стражей. Суд же начался 13 февраля и продолжался практически два месяца. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. На оглашение вердикта журналистов не пустили и сегодня, но нашей съемочной группе все же удалось пообщаться с прокурором, которая поддерживала обвинение.

Ольга Герасимович, государственный обвинитель: "Судебной коллегией по уголовным делам постановлен обвинительный приговор в отношении Скакуна Доната Валерьевича, в соответствии с которым он признан виновным в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Скакуну назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием срока в воспитательной колонии".

Вердикт Фемиды вступит в законную силу спустя 10 суток после того, как копию постановления суда на руки получат адвокат и гособвинитель.