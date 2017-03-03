7 лет лишения свободы за издевательство над подростками

3 Марта 2017 15:29

Cтал известен приговор Витебского областного суда Станиславу Гончарову. Вердикт - 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Обвиняемый был задержан в апреле прошлого года за злостное хулиганство. Он и несколько его товарищей (они сегодня тоже на скамье подсудимых) издевались над подростками и все происходящее записывали на видео. В частности, они при помощи физического воздействия заставляли школьников выкрикивать различные речевки и вскидывать руку в нацистском приветствии. Отдельно отмечалось, что Гончаров с 2014 по 2016 годы принимал участие в боевых действиях на территории Украины в составе батальона "Азов". Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.











