6,5 лет лишения свободы работнику банка, похитившему деньги, чтобы сыграть на валютных торгах

5 Июня 2017 12:12

Шесть с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такой приговор вынес суд Слуцка работнику банка, который похитил почти 50 000 долларов, чтобы сыграть на валютных торгах. В милиции сообщили, что пойти на аферу молодого местного жителя толкнула игромания. Представляя коммерческую компанию в Слуцком районе, парень выполнял от ее имени финансово-кредитные операции. Сообразив, что таким образом он может заработать, используя свое служебное положение и незаконный доступ к информационным системам, мужчина увеличивал лимиты овердрафта, оформленные на него и бабушку. А деньги для игры на валютных торгах парень переводил на другие карточки.

Александр Марченко, официальный представитель УВД Минского облисполкома: "Свои махинации предприимчивый делец провернул за два дня, похитив около 2 млрд рублей. Служба безопасности банка заметила подозрительное движение денежных средств за рубеж (а именно там была зарегистрирована торговая платформа) и заблокировала операции по счетам. Благодаря этому удалось спасти половину похищенной суммы.

Когда молодой человек обнаружил, что его действия могут вызвать подозрение, попытался удалить следовую информацию и личный овердрафт. Однако это его не спасло, местный ОБЭП провел проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело".