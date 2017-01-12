550 человек эвакуировали из здания Узденской гимназии из-за сильного задымления

12 Января 2017 15:17

В результате происшествия отключено электроснабжение. Сейчас его восстанавливают. Вероятная причина задымления - короткое замыкание электропроводки. Никто не пострадал, однако учебный процесс пришлось остановить.

Возгорание произошло и в одном из столичных общежитий. Сотрудники МЧС спасли из огня мужчину. Сейчас он госпитализирован. Причину пожара выясняют специалисты.