48 лет лишения свободы на двоих за убийство таксиста

20 Апреля 2017 15:13

Гродненский суд вынес приговор обвиняемым в убийстве таксиста - 23 и 25 лет лишения свободы.





Пропавший мужчина был найден в середине августа прошлого года мертвым в пригороде Гродно. Как стало позже известно, он не вернулся с ночной смены домой. Погибшему было 33 года.