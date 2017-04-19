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20 Апреля 2017 15:13

48 лет лишения свободы на двоих за убийство таксиста

Гродненский суд вынес приговор обвиняемым в убийстве таксиста - 23 и 25 лет лишения свободы. 

Пропавший мужчина был найден в середине августа прошлого года мертвым в пригороде Гродно. Как стало позже известно, он не вернулся с ночной смены домой. Погибшему было 33 года. 
  

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