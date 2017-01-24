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33-летний мужчина стал жертвой пожара в Крупках
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24 Января 2017 15:21

33-летний мужчина стал жертвой пожара в Крупках

До прибытия спасателей крыша жилого здания по улице Пионерской горела открытым пламенем. Хозяина дома сотрудники МЧС спасти не успели. Точная причина пожара сейчас выясняется. Главная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

  

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