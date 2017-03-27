30 человек эвакуировали во время пожара в Минске на проспекте Независимости

28 Марта 2017 15:17

Возгорание произошло в подвальном помещении подъезда. Пламя охватило мусор и хозяйственные вещи. Рядом с местом возгорания спасатели нашли мужчину в бессознательном состоянии. Он отравился дымом. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Александр Папко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: "Сейчас основная версия возгорания - это зажженная свеча, с которой мужчина спустился в подвал, так как там не было света".

Окончательную причину пожара назовут специалисты после выяснения обстоятельств происшествия.