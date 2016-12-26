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150 тонн сена сгорело этой ночью в деревне Юшевичи
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26 Декабря 2016 18:45

150 тонн сена сгорело этой ночью в деревне Юшевичи

150 тонн сена сгорело этой ночью в деревне Юшевичи Несвижского района. Звонок о возгорании сенохранилища на территории молочно-товарного комплекса поступил спасателям около двух часов ночи. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через несколько минут. Однако огонь полностью охватил строение. В результате пламя уничтожило хранилище и полтора центнера сена. Никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняют.

 

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