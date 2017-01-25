25 Января 2017 15:17

124 тома уголовного дела - пятеро фигурантов. Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование в отношении организованной преступной группы. Ее участников обвиняют в многочисленных фактах уклонения от налогов, отмывании денег и хищениях. Например, в России они закупали продукцию, переклеивали этикетки, и сухое молоко снова становилось сывороткой. Разница в стоимости шла в карман. Всего же размер ущерба, причиненный государству, составил почти два миллиона долларов.

Этим предприятиям удалось получить кредиты в банках на сумму почти 500 тысяч долларов. Организовал всю схему 30-летний могилевчанин.